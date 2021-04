Economia Bolsonaro ignora Covid em plano orçamentário de 2022 É a terceira vez seguida desde a chegada da Covid que o governo formula uma peça orçamentária sem previsões de efeitos sobre os números

O presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso as diretrizes, as metas e as prioridades para o Orçamento de 2022 sem apresentar um plano ligado à Covid-19 e efeitos no próximo ano ou cálculos sobre o impacto da pandemia nas contas públicas. É a terceira vez seguida desde a chegada da Covid que o governo formula uma peça orçamentária sem previsões de efeitos sobre o...