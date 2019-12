Economia Bolsonaro exclui Defesa e Ciência de cortes de verbas em 2020 Presidente contraria equipe econômica e preserva gastos na Ciência e Tecnologia e nos programas militares, mas permite bloqueio em Saúde e Educação

O presidente Jair Bolsonaro optou por blindar despesas ligadas aos ministérios da Defesa e da Ciência e Tecnologia de bloqueios de verba no ano que vem. Bolsonaro decidiu, porém, não livrar de eventuais tesouradas os gastos com compra de equipamentos para escolas infantis e de medicamentos para doenças raras, previstos no Orçamento de 2020. A medida contra...