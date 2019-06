Economia Bolsonaro envia projeto de Plano de Equilíbrio Fiscal dos Estados ao Congresso Também chamado de "Plano Mansueto", o projeto tem o objetivo de dar mais crédito para pagamento de funcionários e fornecedores desde que haja comprometimento com medidas de ajuste por parte das unidades federativas

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei complementar que trata de Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF) dos Estados. A formalização do envio da matéria consta de mensagem presidencial publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (4). De acordo com o despacho, o texto "estabelece o Programa de Acompanhamento e...