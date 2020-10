Economia Bolsonaro diz que vai se reunir com produtores de soja em meio a preços recordes Com maior volume de vendas para a China, grão tem pesado sobre a inflação de alimentos

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (10) que vai se reunir com os maiores produtores de soja no Brasil para discutir o preço da soja que tem batido recordes e está impactando a inflação dos alimentos. Bolsonaro disse que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está acertando um encontro do governo com os grandes produtores da oleagenosa no Bra...