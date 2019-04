Economia Bolsonaro diz que não haverá horário de verão este ano Presidente sinalizou que para o futuro a tendência é que a mudança nos relógios seja eliminada do calendário do País

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que este ano o Brasil não terá o horário de verão e sinalizou que para o futuro a tendência é que a mudança nos relógios seja eliminada do calendário do País. "Tomei a decisão que neste ano não teremos horário de verão", disse Bolsonaro durante café da manhã com jornalistas. Esta semana, o ministro de Minas e Energia, Bento ...