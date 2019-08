Economia Bolsonaro diz que Mercosul firmou acordo com Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein No Twitter, presidente parabenizou ministros que estiveram à frente das negociações e voltou a criticar o francês Emmanuel Macron

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comemorou pelo Twitter a conclusão de um acordo de livre-comércio entre Mercosul e a Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, na sigla em inglês) firmado nesta sexta-feira, 23. "Concluímos hoje as negociações do Acordo de Livre-Comércio entre Mercosul e EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), que tem PIB de US$ 1,1 tri...