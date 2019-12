Economia Bolsonaro diz que há 'zero' chance de privatizar Banco do Brasil e Caixa Segundo o presidente, comentário sobre venda de banco teria sido feito por 'servidor de terceiro escalão'

O presidente Jair Bolsonaro negou, nesta quarta-feira, 4, que o governo esteja estudando formas para privatizar o Banco do Brasil. "Servidor de terceiro escalão falou aquilo (sobre privatizar o banco), não tenho nada a ver com isso. Não tenho como controlar centenas de milhares de servidores do Brasil, tá certo? Na minha parte, não existe qualquer intenção de pensar e...