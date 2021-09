Economia Bolsonaro diz que crise hídrica é desafio climático e que governo não está de braços cruzados "Se puder apagar uma luz na tua casa apaga, eu peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar banho frio é muito mais saudável, ajuda o Brasil", disse Bolsonaro

Em evento da ONU (Organização das Nações Unidas), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que a crise hídrica do Brasil é um exemplo de desafio climático. O mandatário afirmou que o governo lida com o problema com transparência e planejamento. "São tarefas enormes. Aprofundar a descarbonização nos transportes, ampliar geração de energia para nossas necess...