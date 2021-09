Economia Bolsonaro diz que bloqueios atrapalham economia e pede que caminhoneiros liberem vias Caminhoneiros realizaram paralisações em trechos de rodovias em ao menos 15 estados

O presidente Jair Bolsonaro pediu a aliados que façam contato com caminhoneiros alinhados ao governo para liberar as rodovias bloqueadas depois dos protestos de raiz golpista do dia 7 de setembro. Em uma mensagem de áudio, o presidente diz que a interrupção do trânsito prejudica a economia. Dois ministros do governo confirmaram à Folha que Bolsonaro enviou a grav...