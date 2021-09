Economia Bolsonaro diz que banho frio 'ajuda o Brasil' a enfrentar crise energética Bolsonaro fez um apelo para que a população economize eletricidade

Diante da crise nos reservatórios do país, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez um apelo nesta quinta-feira (23) para que a população economize eletricidade e pediu que as pessoas, se puderem, tomem "banho frio". "Se puder apagar uma luz na tua casa apaga, eu peço por favor. Não use elevador. Tomar banho é bom, mas se puder tomar banho frio é muit...