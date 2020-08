Economia Bolsonaro diverge de Guedes e quer R$ 300 para prorrogar auxílio emergencial Em reunião nesta segunda-feira (24) com a equipe econômica, no Palácio do Planalto, o presidente foi apresentado a uma proposta de R$ 270.

O presidente Jair Bolsonaro discute com a equipe econômica estender o auxílio-emergencial até o final do ano com um valor de pelo menos R$ 300. Em reunião nesta segunda-feira (24), no Palácio do Planalto, o presidente foi apresentado a uma proposta de R$ 270. Segundo relatos feitos à Folha, no entanto, ele pediu para a equipe econômica chegar a um valor super...