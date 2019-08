Economia Bolsonaro descarta possibilidade de estabelecer taxas para igrejas Presidente defendeu simplificar a prestação de contas de entidades religiosas. As igrejas têm imunidade tributária no Brasil

Em dia de encontros com integrantes da bancada evangélica, o presidente da República, Jair Bolsonaro, descartou a possibilidade de estabelecer taxas para igrejas e defendeu simplificar a prestação de contas de entidades religiosas. As igrejas têm imunidade tributária no Brasil. "Se chegarmos à conclusão que tem amparo legal para você acabar com alguma taxa, então...