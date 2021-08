Economia Bolsonaro culpa Estados pela alta do gás e da gasolina em evento no Amazonas Em guerra com o STF (Supremo Tribunal Federal), o presidente, desta vez, não fez ataques a ministros

Ao lado do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) culpou, na manhã desta quarta-feira (18), em Manaus, parte dos governadores pela alta do preço do gás (leia na pág. 9)e dos combustíveis. Ele reconheceu a inflação e disse que o povo tem razão em reclamar. “Sabemos que a inflação está batendo na porta de vocês, mas lá atrás...