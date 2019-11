Economia Bolsonaro cria taxa de 7,5% para o seguro-desemprego no Brasil Senadores criticaram a medida e sugerem outras fontes de manutenção para não onerar o benefício pago a pessoas que perderam o emprego

Incomodados com a taxação do seguro-desemprego, senadores já articulam alterar a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e trocar a fonte de financiamento do programa apresentado pelo governo para criar empregos no País. Uma das possibilidades citadas pelo líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), é reduzir incentivos tributários e...