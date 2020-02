Economia Bolsonaro confirma envio de reforma administrativa só depois do carnaval Presidente afirmou que a proposta está "madura", embora ainda não esteja pronta

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta quinta-feira, 20, que a reforma administrativa deverá ser encaminhada ao Congresso somente após o feriado de carnaval, como antecipado pelo Estado. "Vamos deixar para depois do carnaval, né?", disse Bolsonaro, quando chegava ao Palácio da Alvorada. Mais cedo, em cerimônia no Palácio do Planalto, Bolson...