Economia Bolsonaro comemora fechamento de empresas na Argentina e abertura no Brasil MWM, Honda e L’Oréal vêm ao país. Presidente fala em ‘nova confiabilidade’

O presidente Jair Bolsonaro comemorou na manhã desta quarta-feira (6) o anúncio do fechamento das empresas MWM, Honda e L’Oréal na Argentina e sua instalação no Brasil. Em publicação no Twitter, fala na “nova confiabilidade dos investidores”, que, segundo ele, “vem para gerar mais empregos e maior giro econômico em nosso país”. A Honda havia anunciado o fim da pro...