Economia Bolsonaro avalia Pazuello no PPI e tenta acelerar posse de novo ministro Centrão renova ofensiva para convencer presidente a nomear parlamentar para a pasta

O presidente Jair Bolsonaro avalia indicar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para chefiar o PPI (Programa de Parcerias e Investimentos), órgão responsável por supervisionar os processos de privatizações do governo federal. Com isso, Bolsonaro quer dar a Pazuello --criticado e investigado pela atuação no Ministério da Saúde durante a pandemia-- uma saída honros...