Economia Bolsonaro aumenta jornada de trabalho para bancários e agências funcionarão aos sábados A projeção do governo é de que essa autorização possibilite a criação de 500 mil empregos até 2022

O governo aproveitou a Medida Provisória (MP) do programa Verde Amarelo para colocar outros temas trabalhistas que já haviam sido debatidos anteriormente, mas que não chegaram a entrar em vigor. Entre eles, está a regulamentação do trabalho aos domingos. De acordo com a MP, todos os trabalhadores poderão trabalhar aos domingos quando demandados pelos ...