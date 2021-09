Economia Bolsonaro atrapalha retomada, avaliam auxiliares de Guedes Membros do Ministério da Economia atribuem ao presidente da República responsabilidade por clima de incerteza e turbulência

A postura beligerante do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem gerado incômodo em integrantes do Ministério da Economia. Para eles, o mandatário atrapalha a retomada da atividade econômica. Atritos criados com outros Poderes, antes relevados internamente sob a justificativa de que a agenda econômica tinha respaldo e caminharia paralelamente, começam a ser interpret...