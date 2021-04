Economia Bolsonaro assina medidas para corte de jornada e salários durante a pandemia Governo prevê pagamento de benefício temporário durante o período de perda de renda do trabalhador, o que pode durar quatro meses

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinou as medidas provisórias para que regras trabalhistas sejam flexibilizadas novamente diante do agravamento da pandemia. Com isso, será recriado o programa que permite o corte de jornada e salários de trabalhadores da iniciativa privada, além da suspensão temporária de contratos.O governo prevê o pagamento de um benefício ...