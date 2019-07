Economia Bolsonaro afirma que Amazônia pode se tornar “alma econômica” para o crescimento do Brasil Presidente defende exploração de riquezas da região, como a biodiversidade, a água potável e os “grandes espaços vazios”

O presidente Jair Bolsonaro se posicionou novamente nesta quinta-feira (25) pelo incentivo ao desenvolvimento econômico da Amazônia. Segundo ele, a região é a mais rica do planeta e pode se tornar a “alma econômica” para o crescimento do País. As informações são da Reuters. Bolsonaro manifesta a ideia de explorar economicamente a Amazônia desde a campanha presid...