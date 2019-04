Economia Bolsonaro admite que determinou suspensão no reajuste do diesel da Petrobras O novo valor começaria a ser cobrado nesta sexta, mas vai ficar suspenso até que os técnicos da estatal justifiquem ao presidente a necessidade do aumento

Ao admitir nesta sexta-feira (12) que determinou a suspensão do reajuste de 5,7% no preço do diesel (o litro passaria de R$ 2,1432 para R$ 2,2662) o presidente Jair Bolsonaro (PSL) negou querer seguir uma política intervencionista e lembrou o fato de ter dito, durante a campanha presidencial, no ano passado, que não entendia de economia. “Não sou economista, já falei q...