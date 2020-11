Economia Bolsas têm forte alta com vacina da Pfizer e vitória de Biden O Ibovespa fechou em alta de 2,57%, a 103.515 pontos, maior patamar desde 6 de agosto

As principais Bolsas globais tiveram um pregão de forte alta nesta segunda-feira (9), após o anúncio de eficácia de mais de 90% da vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech e a vitória do democrata Joe Biden na corrida presidencial dos Estados Unidos. O Ibovespa fechou em alta de 2,57%, a 103.515 pontos, maior patamar desde 6 de agosto. Durante o pregão, o maio...