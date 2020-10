Economia Bolsas globais derretem com 2ª onda de Covid-19 Ibovespa tombou 4,25%, seguindo tendência mundial; o dólar comercial se valorizou 1,44% frente ao real e fechou cotado a R$ 5,76

A Bolsa brasileira caiu 4,25% ontem, a 95.368 pontos, com a segunda onda de Covid-19 na Europa. Esta é a maior queda diária do Ibovespa desde abril.O dólar subiu 1,44%, a R$ 5,7650, maior valor desde maio, quando foi ao recorde de R$ 5,90. O turismo está a R$ 5,903.A moeda chegou a R$ 5,7930 na máxima do dia, mas perdeu força com atuação do Banco Central, que vendeu...