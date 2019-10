Economia Bolsas fecham em queda com noticiário corporativo e Brexit no radar A piora no quadro aconteceu na tarde desta terça-feira (22), em meio as dificuldades do governo do Reino Unido para avançar no processo de saída da União Europeia

As bolsas de Nova York fecharam em território negativo nesta terça-feira. Os mercados acionários chegaram a abrir em alta, com balanços em foco, mas outras notícias do setor corporativo pressionaram as ações. Além disso, houve piora do quadro à tarde, em meio às dificuldades do governo do Reino Unido para avançar no processo de saída da União Europeia, o Brexit. O índice...