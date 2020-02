Economia Bolsas despencam pelo mundo com o efeito coronavírus Os principais índices globais tiveram fortes quedas ontem com o surgimento de surtos de coronavírus em vários países fora da China; papéis da Petrobras e Vale nos EUA caíram 7%

O dia de ontem foi de forte estresse nos mercados financeiros internacionais. O avanço do coronavírus na Itália (onde foram registradas sete mortes), na Coreia do Sul (com também sete mortes confirmadas) e no Irã mostra que a doença já não está mais circunscrita aos limites da China. E a avaliação é de que, se essa propagação começar a crescer, os efeitos na economia glo...