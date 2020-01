Economia Bolsas da Europa fecham em direções contrárias, com a maioria em queda, após tensão entre Irã e EUA O índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,34%, a 418,29 pontos, na comparação semanal houve queda de 0,35%.

As bolsas de valores da Europa fecharam esta sexta-feira, 3, em direções contrárias, com maioria em queda diante da elevada tensão no Oriente Médio com ataques dos Estados Unidos contra um grupo iraniano no Iraque, matando o general Qassim Soleimani, comandante das Forças Quds - uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã. Teerã prometeu uma "retaliação...