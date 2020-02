Economia Bolsas da Ásia têm queda generalizada com avanço do coronavírus fora da China Índices acionários da Europa também recuam; China ainda concentra maio número de casos, mas doença se alastra por países como Coreia do Sul, Itália e Irã

As Bolsas asiáticas fecharam em baixa generalizada nesta quarta-feira, 26, influenciadas pela preocupações com o avanço do coronavírus fora da China. Principal índice acionário da China, o índice Xangai Composto recuou 0,83% e o Shenzhen Composto, que reúne empresas chinesas com menor valor de mercado, teve queda de 2,71%. Na Europa, as Bolsas também têm queda: ...