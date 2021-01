Economia Bolsas batem recorde nos EUA; Ibovespa cai

Em Wall Street, os principais índices acionários bateram máximas recordes ontem com a posse do democrata Joe Biden como presidente dos Estados Unidos.O S&P 500 teve o melhor pregão para uma posse presidencial desde que 20 de janeiro se tornou a data oficial para a troca de comando nos EUA, em 1937, de acordo com a Bloomberg.O índice fechou em alta de 1,39%, a 3.8...