Economia Bolsa zera perdas e sobe 83% desde a pior fase

A Bolsa de Valores brasileira superou os 116 mil pontos e reverteu todas as perdas do ano nesta terça-feira (15). O Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, encerrou o pregão com ganhos de 1,34%, aos 116.148 pontos - o maior patamar desde fevereiro deste ano.Desde o pior momento da Bolsa no ano em 23 de março, quando estava com 63.570 pontos, o Ibovespa subi...