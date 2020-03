Economia Bolsa volta às negociações e perdas do Ibovespa alcançam 17% Dólar bate R$ 5; Bolsas americanas desabam na abertura e 'circuit breaker' também é acionado

A B3, Bolsa de Valores de São Paulo, reabriu as negociações após o segundo "circuit breaker" do dia mantendo perdas acima de 15%, atingindo 17,01%, às 12h57, aos 70.683,31 pontos. O índice Ibovespa acumulou mais de 15% de queda e paralisou as negociações por duas vezes no dia. A primeira utilização do "circuit breaker", nesta quinta-feira, 12, aconteceu menos d...