Economia Bolsa sobe quase 2% e dólar fecha com leve queda Moeda americana ficou cotada a R$ 3,857 em dia de otimismo no mercado

Num dia de otimismo no mercado financeiro, a bolsa subiu e o dólar fechou em pequena queda. O índice Ibovespa da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo) encerrou esta quinta-feira (4) aos 96.313 pontos, com alta de 1,93%. O indicador está no nível mais alto desde 21 de março. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 3,857, com recuo de 0,5...