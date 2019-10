Economia Bolsa sobe 0,79% e renova recorde em dia de decisões sobre juros nos EUA e Brasil As bolsas de Nova York deram o tom dos negócios com ações no Brasil à tarde e acabaram por conduzir o Índice Bovespa a uma alta

