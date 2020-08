Economia Bolsa fecha em alta e recupera 103 mil pontos

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, conseguiu se recuperar ontem e encerrar com alta de 0,65%, aos 103.444.48 pontos, apoiada pela alta das ações de commodities e bancos, mas também atenta aos estímulos econômicos vindos dos Estados Unidos e o aumento das tensões com os chineses. O ambiente favorável, no entanto, não se estendeu ao câmbio e o real teve mais um dia de ...