Economia Bolsa fecha em alta de 6,52% apesar de rumor sobre saída de Mandetta Em abril, o principal índice da B3 mostra ganho de 1,44%, enquanto, no ano, cede 35,95%

Na tarde em que correu rumor sobre a demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mais aprovado pela população do que o presidente Jair Bolsonaro pela estratégia de isolamento social contra a pandemia do coronavírus, o Ibovespa se afastou um pouco das máximas da sessão, mas ainda entregou sólida alta de 6,52%, aos 74.072,98 pontos, com Nova York mostrando g...