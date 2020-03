Economia Bolsa fecha em alta de 4,85%, com incentivos no exterior e melhora em Nova York Na semana, o Ibovespa cede agora 9,75%, enquanto no mês perde 28,37% e, no ano, cai 35,48%

Com o dólar se acomodando a R$ 5 e a retomada pontual dos ativos de risco no exterior, o Ibovespa teve recuperação parcial, com ganho de 4,85%, aos 74.617,24 pontos, no fechamento desta terça-feira, 17, após perda de 13,92% ontem - e avanço de 13,91% na sexta-feira. O giro financeiro totalizou R$ 35,9 bilhões na sessão, com o principal índice da B3 tendo oscilado hoje e...