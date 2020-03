Economia Bolsa fecha com queda superior a 10% e dólar fica em R$ 5,19 "O mercado externo está muito ruim, o mercado local também. O coronavírus pegou", disse o responsável pela área de câmbio da Terra Investimentos, Vanei Nagen

A Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, terminou esta quarta-feira, 18, com queda de 10,35%, aos 66.894,95 pontos. No começo da tarde, o índice despencou e o sexto 'circuit breaker' do mês precisou ser acionado, forçando a interrupção das negociações. Após a pausa, o Ibovespa foi reaberto com queda de 10,56%, aos 66.736,61 pontos. Já dólar à...