Economia Bolsa Família deve ter novo auxílio emergencial a partir de 16 de abril Data foi informada pelo Ministério da Cidadania; governo ainda vai editar medida provisória

O Ministério da Cidadania informou ontem que beneficiários do Bolsa Família começarão a receber a nova rodada do auxílio emergencial a partir do dia 16 de abril. O pagamento seguirá o cronograma normal do benefício, que varia de acordo com o final do NIS (Número de Inscrição Social). A mesma sistemática foi utilizada na primeira etapa do auxílio, ao longo de 2020. Na seg...