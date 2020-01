Economia Bolsa ensaia recuperação, mas cai pela 4ª vez

Um dia após o ataque do Irã às bases usadas por americanos no Iraque, o mercado financeiro conseguiu, em certa medida, estancar as perdas acumuladas durante a noite de terça-feira, 7, e toda a manhã de ontem. Se não houve festa, o pregão desta quarta da Bolsa ao menos conseguiu sustentar o patamar dos 116 mil pontos para o Ibovespa, com queda moderada de 0,36%.Mais...