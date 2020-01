Economia Bolsa destoa do exterior e bate novo recorde, a 119,5 mil pontos

A Bolsa brasileira subiu 0,96% ontem, a 119.527 pontos, nova máxima histórica. A valorização do índice destoou do exterior, que teve mais uma sessão de quedas com o receio de investidores ao coronavírus chinês. O otimismo doméstico foi impulsionado por bancos, após avaliações favoráveis aos resultados do setor no quarto trimestre de 2019, que começam a ser divulgados ...