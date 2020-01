Economia Bolsa de Valores bate recorde no primeiro pregão de 2020 e supera os 118 mil pontos No último dia útil de 2019, o Ibovespa caiu 0,76% (115.645,34 pontos), mas terminou o ano com ganhos de 31,58%

A Bolsa de Valores começou 2020 registrando nova marca histórica e com alta praticamente generalizada entre as ações. O Ibovespa fechou o primeiro pregão do ano com elevação de 2,53%, na máxima, ao novo recorde de 118.573,10 pontos. No último dia útil de 2019, o Ibovespa caiu 0,76% (115.645,34 pontos), mas terminou o ano com ganhos de 31,58%. Conforme um ope...