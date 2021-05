Economia Bolsa cai e dólar sobe após ata do Fed nos Estados Unidos A discussão sobre uma possível mudança na atuação do Fed levou os principais índices de Wall Street a encerrarem o dia em baixa

A ata da última reunião de política monetária do Fed, o banco central americano, causou volatilidade nos mercados nesta quarta-feira (19) e levou as principais Bolsas globais a fecharem em queda.O documento mostrou que algumas autoridades do Fed pareciam prontas para começar a avaliar mudanças na política monetária dos Estados Unidos com base no rápido e contínuo prog...