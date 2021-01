Economia Bolsa cai com lockdowns na China e pacote nos EUA

A Bolsa brasileira teve um pregão de forte queda nesta sexta-feira (15). Acompanhando o viés negativo no exterior, o Ibovespa cedeu 2,54%, a 120.348 pontos, menor patamar desde 6 de janeiro.A queda foi impulsionada por ações de matérias-primas, que se desvalorizam com a imposição de novos lockdowns em cidades da China por surtos de coronavírus.Vale cedeu 4,3% e Us...