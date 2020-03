Economia Bolsa brasileira volta a operar após queda de 10% e interrupção de negócios Bovespa aciona circuit breaker com crise do petróleo e coronavírus; dólar beira R$ 4,80

Os negócios na B3, a Bolsa de Valores brasileira, foram retomados às 11h08, depois de terem sido suspensos por pouco mais de meia hora, durante a adoção do circuit breaker. O mecanismo foi acionado quando o Ibovespa caiu 10,02%, chegando aos 88.178,33 pontos, às 10h30. Os preços das ações estão sendo afetados fortemente pela queda no preço do petróleo no mercado internacional -...