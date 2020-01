Economia Bolsa brasileira opera em alta no primeiro pregão de 2020 Principal índice da B3, o Ibovespa se mantém acima dos 116 mil pontos, enquanto a cotação da moeda americana se mantém próxima de R$ 4

O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, a B3, avança acima dos 116 mil pontos no início do primeiro pregão de 2020, renovando máximas, com a maioria dos ativos subindo, acompanhando o bom humor externo. Às 10h29 desta quinta-feira, 2, tinha valorização de 0,70%, aos 116.456,43 pontos. Os papéis da própria B3 figuram entre as maiores variações, com ganho ...