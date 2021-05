Economia Bolsa bate recorde e dólar cai para menor nível desde janeiro O dólar aproximou-se de R$ 5,20 e encerrou no menor nível em mais de quatro meses

Num dia de otimismo no mercado financeiro internacional, a bolsa de valores recuperou-se das quedas recentes e conseguiu superar o nível recorde registrado no início do ano. O dólar aproximou-se de R$ 5,20 e encerrou no menor nível em mais de quatro meses. O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta sexta-feira (28) aos 125.561 pontos, com alta de 0,96%. O indicador inicio...