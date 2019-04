Economia Para evitar greve, governo anuncia crédito de até R$ 30 mil para caminhoneiros autônomos Medida é uma das ações do governo Jair Bolsonaro para atender a reivindicações dos caminhoneiros; linha de financiamento será destinada à compra de pneu e manutenção de veículos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai lançar uma linha de financiamento para o segmento de transporte de carga. A medida faz parte de uma série de ações que o governo está tomando para evitar uma nova greve dos caminhoneiros. A nova linha foi discutida na segunda-feira, 15, no Palácio do Planalto com o presidente do BNDES, Joaqui...