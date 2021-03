Economia BNDES tem lucro recorde de R$ 20,7 bilhões com venda de ações de Petrobras e Vale Alta foi de 17% em relação ao verificado em 2019, que também havia sido recorde

Com vendas de suas ações em grandes empresas brasileiras, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) registrou lucro recorde de R$ 20,7 bilhões em 2020, alta de 17% em relação ao verificado no ano anterior, que também havia sido recorde. Parte de um esforço do banco para reduzir sua carteira de participações acionárias, as operações renderam um luc...