BNDES tem lucro recorde de R$ 17,72 bilhões em 2019, alta de 164% ante 2018

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 17,72 bilhões em 2019, alta de 164% ante 2018, informou nesta quarta-feira, 11, a instituição de fomento. Segundo o presidente do banco, Gustavo Montezano, o resultado é recorde. O destaque foram os lucros obtidos com vendas de participações acionárias em empresas. No qua...