Economia BNDES projeta perda de até R$ 14,6 bilhões com financiamento à Odebrecht Presidente do banco diz que o grupo envolvido na Lava Jato foi o que mais trouxe prejuízo para o BNDES em sua história

O BNDES poderá perder até R$ 14,6 bilhões com o grupo Odebrecht, pivô do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. A estimativa, revelada ao Estado pelo presidente do banco, Gustavo Montezano, faz parte do esforço de explicar a suposta “caixa-preta” do BNDES. Parte dessa perda potencial ficará com o Tesouro Nacional, que deu garantia em empréstimos para o...